Глава МИД Швейцарии сообщил подробности о подготовке конференции по Украине

Конференция по Украине, которую Швейцария планирует провести до начала лета, организуется на министерском уровне. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в штаб-квартире ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

"Идея состоит в том, чтобы до лета организовать конференцию на министерском уровне, которая может открыть процесс, ведущий к миру", - сказал он, напомнив, что с просьбой к Швейцарии о проведении такого форума обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Кассис подчеркнул, что речь идет о "поиске пути, который рано или поздно мог бы обеспечить включение России" в этот процесс.

По оценке главы МИД, надежда на то, что РФ примет участие в конференции, "достаточно мала".

"Вот почему месяц назад я говорил об этом с [министром иностранных дел России Сергеем] Лавровым. Он мне сказал, что дверь всегда открыта для серьезных предложений", - пояснил Кассис.

Однако, продолжил он, "дилемма состоит в том, насколько приемлемо для других то, что считает серьезным Россия".

Глава МИД не скрывал, что поиск пути к миру на Украине представляет собой "трудную задачу", а предстоящая конференция даст возможность "что-то сделать" для урегулирования.

"Мы попытаемся сделать шаг в этом направлении", - сказал он.

По мнению Кассиса, сейчас в вопросе о мире на Украине "ничего не движется", что продемонстрировало заседание Совета Безопасности ООН, в котором он принял участие.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу.

В свою очередь Кассис отметил на пресс-конференции в Давосе 14 января, что в дискуссию о мирном урегулировании необходимо включить Россию.