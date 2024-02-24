Маск прокомментировал поставки оружия Украине

Американский предприниматель Илон Маск считает, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет права подписывать с Украиной договор о поставках оружия.

Так он прокомментировал сообщение в соцсети X политического комментатора Эвы Влардингербрук о том, что мнение голландского народа по поводу оружия для Киева никто даже не спросил.