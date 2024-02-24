Маск прокомментировал поставки оружия Украине
Американский предприниматель Илон Маск считает, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет права подписывать с Украиной договор о поставках оружия.
Так он прокомментировал сообщение в соцсети X политического комментатора Эвы Влардингербрук о том, что мнение голландского народа по поводу оружия для Киева никто даже не спросил.
«Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать», - ответил Маск в комментариях под сообщением Влардингербрук.
Ранее «СП» писала о том, что российский постпред указал Штатам на преступления киевского режима.