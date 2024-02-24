В Германии решили переименовать Киев

Министерство иностранных дел ФРГ изменило транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы.

«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — сказано в сообщении.