В Германии решили переименовать Киев
Министерство иностранных дел ФРГ изменило транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.
Новое название будет использоваться в служебной переписке, текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы.
«В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства», — сказано в сообщении.
В 2019 году в Соединенных Штатах Совет по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с Kiev на Kyiv.
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