Зеленский заявил о желании приехать в Армению

Украинский президент Владимир Зеленский собирается посетить Армению с официальным визитом. Об этом сообщил армянский телеканал Factor TV со ссылкой на источники.

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«Визит Зеленского в Армению может состояться в ближайшее время. Ожидается, что президент Украины прибудет в Ереван в марте», — передает телеканал Factor TV.

По данным телеканала, поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не опроверг эту информацию. Уточняется, что через несколько дней будет известна дата поездки Зеленского в Армению.