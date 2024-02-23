Зеленский рассказал о проблемах с военной помощью от Запада

"Много решений об оказании военной помощи Киеву принималось, и за последний год во время нашего контрнаступления было сделано очень много важных вещей, просто не все пошло так, как должно было, не все поставки осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах", - сказал Зеленский.