Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии, изменения вступят в силу с 1 апреля. Об этом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

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Отмечается, что законопроект, который частично легализует выращивание, сбыт и хранение каннабиса, направлен на борьбу с черным рынком и снижение преступности.

С 1 апреля совершеннолетним разрешат хранить для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Также можно будет выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях.

Кроме того, в Германии намерены открыть клубы любителей марихуаны, которые смогут выращивать больше растений и распространять выращенное среди своих членов.