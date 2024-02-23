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Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии

Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии, изменения вступят в силу с 1 апреля. Об этом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Бундестаг поддержал легализацию каннабиса в Германии
© Lenta.ru

Отмечается, что законопроект, который частично легализует выращивание, сбыт и хранение каннабиса, направлен на борьбу с черным рынком и снижение преступности.

С 1 апреля совершеннолетним разрешат хранить для личного пользования до 25 граммов марихуаны или гашиша в чистом виде. Также можно будет выращивать дома до трех кустов конопли для использования в личных целях.

Кроме того, в Германии намерены открыть клубы любителей марихуаны, которые смогут выращивать больше растений и распространять выращенное среди своих членов.

В Европе впервые легализуют марихуану

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны в стране. Политик признался, что сам никогда не употреблял каннабис.

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