Премьер Грузии заявил о «максимальной» поддержке Украины

Грузия считает «долгом» поддерживать Украину, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции в пятницу, накануне второй годовщины начала СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сказал, что с «политической и гуманитарной стороны» Грузия оказала Украине «максимальную поддержку».

При этом он отметил, что обстановка там «тяжелейшая», и сообщил, что аналогично рассматривают картину европейские партнеры, с которыми украинскую тематику грузинский премьер обсудил во время визита в Брюссель 20-21 февраля.

Ираклий Кобахидзе пожелал Украине «как можно скорее восстановить суверенитет и территориальную целостность».

Он напомнил о значительной гуманитарной помощи, которую оказала Грузия Украине.

Также премьер-министр Грузии заявил, что его страна присоединилась «более чем к 600 актам», которые принимались в осуждение России после начала СВО.