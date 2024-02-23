Королева Камилла намерена исключить принца Гарри из завещания Карла III

Обвинения в неуважении и давней семейной вражде в Букингемском дворце все чаще всплывают на поверхность, а источники в королевском окружении раскрывают подробности холодной войны между принцем Гарри и королевой Камиллой.

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У них произошел напряженный разговор, когда во время недавнего визита принца в Британию, куда он приехал, чтобы увидеть своего больного раком отца, короля Карла III, королева попросила его уехать как можно скорее.

"Ее величество была в ярости, Гарри прилетел из своего роскошного дома в Калифорнии, не получив одобрения дворца", - рассказал изданию National Enquirer хорошо информированный инсайдер.

По его словам, герцог Сассекский заставил Его Величество ждать "часы" и настоял на том, чтобы Камилла вышла из комнаты, пока они разговаривали. Это расстроило его мачеху, которая вышла замуж за Карла III в 2005 году. После встречи она сказала Гарри, что он позорит своего отца, семью и монархию.

Семейная вражда, отметили источники во дворце, настолько глубока, что 76-летняя Камилла и 41-летний принц Уильям могут попытаться помешать Гарри и его жене, 42-летней Меган Маркл, получить долю в королевском состоянии в 2 миллиарда долларов.

"Они хотят, чтобы Гарри лишили титулов, исключили из линии наследования и из завещания монарха стоимостью 2 миллиарда долларов", - сказал собеседник, добавив, что Гарри уже является дворцовым изгоем, но Камилла и Уильям хотят "сделать это официальным".