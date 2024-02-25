В США рассказали о неожиданном сигнале Байдена Восточной Европе

Американский президент Джо Байден, поддержав на пост генсека НАТО премьера Нидерландов Марка Рютте, послал Восточной Европе неожиданный сигнал, заявил старший редактор журнала The American Conservative (TAC) Сумантра Майтра.

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Эксперт допустил, что нидерландский политик может стать следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса. По мнению специалиста, Рютте, возможно, заручился поддержкой Байдена.

«В загадочных играх бюрократии НАТО молчаливое одобрение, если не активная поддержка, гегемона НАТО и крупнейшего донора имеет значение», — объяснил он.

Майтра рассказал, что Байден сделал «интересный расчет». По его мнению, он в качестве лидера континента «поддержал старую Европу, а не бывший коммунистический восток». «Это демонстрация силы, сигнал востоку сбавить тон», — подчеркнул эксперт.

Назначение на должность генсека НАТО премьера Эстонии Каи Каллас или вице-премьера Канады Христи Фриланд привело бы к еще большей конфронтации с Москвой, добавил он.