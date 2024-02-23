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Орбан заявил, что Россия сохранит военное превосходство над Украиной

РФ сохраняет военное превосходство над Украиной, и оно и дальше останется на ее стороне, однако украинский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован путем переговоров. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Орбан заявил, что Россия сохранит военное превосходство над Украиной
© globallookpress.com

"Простые математические подсчеты показывают, что военное превосходство находится на стороне России, его не будет на стороне Украины, если не вмешается Запад. Но НАТО не хочет войны, она не вступит в войну. Необходимо добиваться прекращения огня, потому что невозможно поставить Россию на колени в военном плане", - сказал глава венгерского правительства.

"У этого конфликта нет военного решения. Нам нужен мирный процесс", - подчеркнул Орбан, напомнив, что Венгрия последовательно выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров по Украине.

Ведущие западные державы, включая Францию и Германию, придерживаются иной точки зрения, рассчитывая на военное решение, сказал Орбан.

Он предположил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах и его возвращения в Белый дом может появиться надежда на урегулирование конфликта. Правительство Венгрии ранее неоднократно заявляло, что в переговорах по этим вопросам должны участвовать не только Украина и Россия, но и Соединенные Штаты, которые оказывают Киеву основную военную и финансовую поддержку.

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