Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США

Глава государства подчеркнул, что страна не хочет быть частью конфликта, поэтому было принято такое решение. По его словам, он не был осведомлен о намерении американской стороны отправить полученное оружие на Украину. Эквадорский лидер признался, что был удивлен, когда услышал об этом.