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Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США

Эквадор не стал отправлять старое российское вооружение в США из-за конфликта на Украине. Такую причину Даниэль Нобоа в интервью телеканалу CNN.

Глава Эквадора объяснил отказ передавать российское оружие США
© Karen Toro / Reuters

Глава государства подчеркнул, что страна не хочет быть частью конфликта, поэтому было принято такое решение. По его словам, он не был осведомлен о намерении американской стороны отправить полученное оружие на Украину. Эквадорский лидер признался, что был удивлен, когда услышал об этом.

Он указал на важность сотрудничества с Россией, назвав ее третьим по значимости торговым партнером Эквадора. Нобоа заверил, что эквадорская сторона не хочет нарушать международные соглашения.

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