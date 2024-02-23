Адейемо: в новый санкционный список против РФ войдут более 500 целей

В новый санкционный список, который власти США обнародуют 23 февраля, войдут более 500 позиций. Об этом со ссылкой на заместителя министра финансов США Уолли Адейемо сообщает Reuters.

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По словам Адейемо, санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса и компаний в третьих странах, которые облегчают доступ России к товарам военного или двойного назначения. 23 февраля в Госдепе также заявили об ужесточении режима санкций против России.