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Байден признал нехватку боеприпасов у Киева, призвал Конгресс США согласовать помощь

Боеприпасы в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются, Киев нуждается в поддержке США, которую пока не может согласовать Конгресс. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Байден признал нехватку боеприпасов у Киева
© globallookpress.com

"У них заканчиваются боеприпасы. Украина нуждается в дополнительных поставка из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию фронта против неустанных атак России", - говорится в заявлении президента, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Байден призвал Палату представителей Конгресса США "принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности, пока не стало слишком поздно".

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