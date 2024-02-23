Байден признал нехватку боеприпасов у Киева

Боеприпасы в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются, Киев нуждается в поддержке США, которую пока не может согласовать Конгресс. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"У них заканчиваются боеприпасы. Украина нуждается в дополнительных поставка из Соединенных Штатов, чтобы удержать линию фронта против неустанных атак России", - говорится в заявлении президента, опубликованном пресс-службой Белого дома.
Байден призвал Палату представителей Конгресса США "принять двухпартийный законопроект о дополнительных мерах по обеспечению национальной безопасности, пока не стало слишком поздно".