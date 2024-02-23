Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению власти в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в призывах к свержению власти в республике. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

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По его словам, осенью 2023 года некие российские высокопоставленные чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». При этом он не назвал ни одной персоны.

Также Пашинян пожаловался, что уже на протяжении шести лет наблюдает на российских телеканалах антиармянскую пропаганду.