В Риге переименуют названные в честь русских писателей улицы
Они получат названия латвийских деятелей культуры. Это решение было принято большинством голосов депутатов Рижской думы. Расходы на эту инициативу составят около 80 тысяч евро.
Отмечается, что новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Ломоносова, а также вторая по протяжённости улица латвийской столицы, 16-километровая Московская.
«Очень скоро в Риге не будет названий улиц, несущих идеологию империалистической России», — заявил вице-мэр Эдвард Ратниекс.