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В Риге переименуют названные в честь русских писателей улицы

Они получат названия латвийских деятелей культуры. Это решение было принято большинством голосов депутатов Рижской думы. Расходы на эту инициативу составят около 80 тысяч евро.

В Риге переименуют названные в честь русских писателей улицы
© globallookpress.com

Отмечается, что новые названия получат улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Ломоносова, а также вторая по протяжённости улица латвийской столицы, 16-километровая Московская.

«Очень скоро в Риге не будет названий улиц, несущих идеологию империалистической России», — заявил вице-мэр Эдвард Ратниекс.

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