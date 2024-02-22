США введут санкции против Ирана из-за России
США в ближайшее время введут санкции против Ирана за его якобы военное сотрудничество с РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«В ответ на поддержку Ираном [спецоперации] России на Украине в ближайшие дни мы намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана», — сообщил Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.
Чиновник Госдепа добавил, что США готовы вводить дополнительные рестрикции, если Иран будет поставлять баллистические ракеты для России.