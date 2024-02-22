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США введут санкции против Ирана из-за России

США в ближайшее время введут санкции против Ирана за его якобы военное сотрудничество с РФ. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

США введут санкции против Ирана из-за России
© globallookpress.com

«В ответ на поддержку Ираном [спецоперации] России на Украине в ближайшие дни мы намерены ввести дополнительные санкции в отношении Ирана», — сообщил Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

Чиновник Госдепа добавил, что США готовы вводить дополнительные рестрикции, если Иран будет поставлять баллистические ракеты для России.

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