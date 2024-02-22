На Западе увидели сигнал в полете Путина на бомбардировщике Ту-160М

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. На Западе это восприняли как напоминание ядерного потенциала РФ. URA.RU приводит реакцию западных изданий на полет российского лидера.

«Этот шаг, вероятно, будет воспринят на Западе как явное напоминание о ядерном потенциале Москвы», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что ракетоносец с экипажем из четырех человек способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности и может пролететь 12 тысяч километров без остановок и дозаправки.

«Этим полетом Путин представляет себя как сильного главнокомандующего. Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — передает журнал.

Там отметили, что это был не первый полет российского президента на военной технике.