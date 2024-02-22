В Грузии раскрыли подробности возможного освобождения Саакашвили

Саакашвили обязательно выйдет на свободу, но только после того, как отбудет наказание за совершенные преступление, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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Саакашвили на основании приговоров судов по двум из пяти возбужденных против него уголовных дел находится в заключении с 1 октября 2021 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что никогда не помилует экс-президента, несмотря призывы части оппозиции и евродепутатов.

"Саакашвили – человек, совершивший тяжкое преступление против своей страны и народа. Представьте себе, сколько заключенных отбывает наказание. Я уверен, что многие другие совершили гораздо меньше преступлений. Саакашвили обязательно выйдет на свободу, но только после отбытия наказания за совершенные им преступления", – заявил Каладзе.

По словам одного из лидеров правящей партии, ему сложно говорить о том, какое решение примет президент Грузии Саломе Зурабишвили относительно помилования экс-президента.

"Я не знаю, какое решение примет Саломе Зурабишвили, однако, думаю, она прекрасно понимает, насколько тяжелым для нее лично может оказаться помилование Саакашвили", – заявил Каладзе.