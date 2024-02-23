В Приднестровье прокомментировали шум вокруг съезда депутатов

Бурная реакция молдавских СМИ вокруг предстоящего 28 февраля в Приднестровье съезда депутатов всех уровней появилась с целью отвлечь внимание от экономической войны, которую развязало руководство Молдавии. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай, комментируя сообщения, что депутаты съезда намерены обратиться к Москве с просьбой принять непризнанную республику в состав России.

"Публикации в молдавских СМИ о том, что делегаты съезда намерены выступить с просьбой принять Приднестровье в состав России призваны отвлечь внимание международного сообщества от экономической войны, которую развязало против нас руководство Молдавии. На съезде планируется выработать меры, которые позволят отстоять право приднестровцев на свободную экономическую деятельность, которое заложено в подписанных ранее соглашениях с Молдавией при гарантиях ОБСЕ, России, Украины, наблюдателей от США и ЕС. Что касается курса на интеграцию с Россией, то для его подтверждения съезд проводить не требуется. Это решение было принято народом Приднестровья в сентябре 2006 года на референдуме", - сказал Лицкай.

Он напомнил, что решение провести референдум в 2006 году было принято после того, как президент Молдавии Владимир Воронин в последний момент отказался подписывать меморандум об урегулировании приднестровской проблемы, который был разработан Кишиневом и Тирасполем при посредничестве замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"После этого провала, продемонстрировавшего, что власти Молдавии не в состоянии проводить самостоятельную политику в интересах государства, они, в нарушение прежних договоренностей, развязали против Приднестровья экономическую и информационную войну. Сейчас история повторилась - Кишинев уже несколько лет блокирует переговоры по приднестровскому урегулированию, президент Молдавии Майя Санду публично отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Этот деструктивный курс в Кишиневе пытаются завесить экономическим давлением на Приднестровье, различными информационными вбросами", - отметил Лицкай.

Давление вместо переговоров

Власти Приднестровья обвиняют руководство Молдавии в незаконном налогообложении товаров, которые импортируют предприятия региона. МИД республики направил заявление участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США), где отмечено, что молдавское правительство "обложило приднестровскую экономику данью, которая не имеет и не может иметь никаких легитимных оснований ни в рамках существующих договоренностей, ни в контексте пресловутых общеевропейских норм и принципов.

На этой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья по предложению Красносельского назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней для обсуждения давления со стороны Кишинева. Съезд созывается на основании обращения депутатов совещательного собрания всех уровней, которые обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации в Приднестровье и нарушением прав его жителей. Такие собрания созывались по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.