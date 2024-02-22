В США высказались о возможности переговоров между Россией и Украиной

"Полагаю, что мы четко обозначили свою позицию. Наша позиция - стоять на стороне Украины до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке, а любое решение о переговорах с русскими - это решение, которое должна принимать Украина. И русским было бы интересно взглянуть на это мирное соглашение и понять, в какой момент они могут сесть за стол переговоров", - ответила она на вопрос журналистов о готовности Вашингтона надавить на Киев, чтобы украинские власти приняли предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры.