В США высказались о возможности переговоров между Россией и Украиной

В США заявили, что Украина должна сама решать о необходимости мирных переговоров с РФ
Украина самостоятельно должна принимать решение о необходимости вступать в мирные переговоры с Россией. С таким утверждением выступила на брифинге для журналистов, постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Полагаю, что мы четко обозначили свою позицию. Наша позиция - стоять на стороне Украины до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке, а любое решение о переговорах с русскими - это решение, которое должна принимать Украина. И русским было бы интересно взглянуть на это мирное соглашение и понять, в какой момент они могут сесть за стол переговоров", - ответила она на вопрос журналистов о готовности Вашингтона надавить на Киев, чтобы украинские власти приняли предложение президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры.
При этом Томас-Гринфилд выразила мысль, что "перед этим им (России - прим. ТАСС) нужно просто вывести войска из Украины".
"Это и будет мирным соглашением, которые мы все увидим", - считает она.