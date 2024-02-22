Премьер Польши отказался встретиться с Зеленским на границе

Премьер Польши Дональд Туск отказался встречаться с Владимиром Зеленским на польско-украинской границе с тем, чтобы обсудить ситуацию с фермерами. Об этом пишет портал Onet.

Туск заметил, что Варшаве не требуется символизм в отношениях с Киевом. Он добавил, что польские официальные лица неоднократно заявляли о необходимости защиты рынка страны.

«Мы предупредили об угрозе, связанной с либерализацией торговли с Украиной», — отметил премьер.

Ранее сообщалось, что в конце января возобновились масштабные протесты польских фермеров. Аграрии перекрыли автостраду, ведущую с Украины в Варшаву, с помощью сотен тракторов.