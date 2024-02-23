Китай пригрозил Британии ответом на санкции против китайских компаний

Китай примет необходимые меры в ответ на санкции Лондона против китайских компаний, сообщило посольство КНР в Великобритании.

В дипведомстве объявили британской стороне, что любое действие, наносящее ущерб интересам КНР, будет решительно пресечено Пекином, передает «Интерфакс».

Представитель китайского посольства заявил, что «Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции» по вопросу Украины активно стремился к продвижению мирного урегулирования конфликта.

Санкции Британии он назвал односторонними действиями, которые не имеют никаких оснований в международном праве.

Лондон ввел санкции против ряда зарубежных, в том числе китайских, компаний, объяснив их «поддержкой» спецоперации России на Украине.