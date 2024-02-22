Бундестаг проголосовал против резолюции оппозиции ФРГ с требованием поставить ракеты Taurus Украине. Газета.Ru
В документе звучит призыв к правительству ФРГ "признать Россию экзистенциальной угрозой" и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы. Кроме того, в резолюции говорится, что власти Германии должны "поддержать Украину незамедлительными поставками запрошенных и имеющихся в распоряжении Германии боевых систем, в том числе Taurus, а также боеприпасами в борьбе против России и взять на себя в этом вопросе лидерство и координацию в Европе". ТАСС
Как сообщается, в ходе заседания немецкий парламент отклонил проект резолюции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) о передаче Taurus Украине. Lenta.ru