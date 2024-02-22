Владимир Зеленский признал, что у него нет плана Б на тот случай, если в США не будет одобрено предоставление помощи Украине, отметив при этом, что необходимо «выжить». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По данным издания, в ходе интервью Зеленский признал, что помощь из США «имеет решающее значение».

«Мы должны выжить. Мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение», - заметил он.

Зеленский также подчеркнул, что без поддержки западных стран не будет «щита и мощной артиллерии», а значит, будут расти потери в Вооруженных силах Украины.

Ранее Сенат проголосовал за пакет помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на сумму 95,3 миллиарда долларов. После этого законопроект должен отправиться в Палату представителей. Однако спикер палаты, республиканец Майк Джонсон продолжает критиковать пакет помощи и настаивать, что он должен сопровождаться серьезными изменениями в пограничной политике США.