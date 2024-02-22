Орбан: поддержка Украины имеет огромную политическую цену

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы на фоне протестов фермеров и сокращения финансовой помощи из США. Об этом со ссылкой на выступление главы венгерского кабмина на заседании партии «Фидес» пишет газета Magyar Nemzet.

По данным издания, в ходе своего выступления Виктор Орбан подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе.

«Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в Америке финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов. Поддержка украинцев имеет огромную политическую цену. Фермеры бунтуют по всей Европе, и постепенно никто не верит в победу украинцев», - цитирует издание слова главы правительства Венгрии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратил внимание на недовольство европейцев тем, что их правительства направляют деньги Киеву, а не тратят их на решение внутренних проблем. При этом он признал, что Евросоюз не в состоянии предоставить Киеву денежные средства в количестве, достаточном для победы над Россией.