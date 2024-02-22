Соглашение Украины с Италией будет «юридически не обязывающим»

Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что соглашение о безопасности Италии и Украины не будет юридически обязывающим. Об этом сообщает Sky TG24.

На слушаниях в итальянском парламенте, прошедших 22 февраля, Таяни рассказал, что двустороннее соглашение Италии и Украины, как и соглашения, заключенные Киевом с Францией, Германией и Великобританией, не будет юридически обязывать Рим к каким-либо действиям.

«Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Автоматических гарантий политической или военной поддержки в нем нет. Поэтому, как и соглашения наших партнеров, наше двустороннее соглашение не потребует процедуры парламентской ратификации», - объяснил министр.

В феврале 2024 года Украина подписала двусторонние соглашения о безопасности с Германией и Францией. В документах идет речь о военной и экономической помощи Украине, а также о сотрудничестве стран в сфере безопасности. Париж пообещал выделить Киеву до трех миллиардов евро помощи в этом году, Берлин - семь миллиардов.

В январе Украина заключила аналогичное соглашение с Великобританией.

Ни одна из стран, подписавших договоры с Украиной, не взяла на себя обязательства вступить в конфликт на стороне Киева.