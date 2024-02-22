Медведчук назвал возможную причину отставки Залужного

«Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года — и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти использовала это в коррупционных интересах. То есть воровались средства, вооружения, которые реализовывались. И тут появляется Залужный, который решил дорваться до этого корыта», — заявил политик.