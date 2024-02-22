Медведчук назвал возможную причину отставки Залужного

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что причиной отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) могла быть борьба за коррупционные схемы по закупкам вооружения. Его слова передает РИА Новости.
«Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года — и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти использовала это в коррупционных интересах. То есть воровались средства, вооружения, которые реализовывались. И тут появляется Залужный, который решил дорваться до этого корыта», — заявил политик.
Также Медведчук отметил, что с учетом авторитета Залужный уверенно опередил Зеленского по рейтингам популярности.
Ранее Виктор Медведчук обвинил Запад в нарушении Минских соглашений.
«Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы», — сообщил он.