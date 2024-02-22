$92.44+0.0999.90+0.34
Войти в почту

Медведчук назвал возможную причину отставки Залужного

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что причиной отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) могла быть борьба за коррупционные схемы по закупкам вооружения. Его слова передает РИА Новости.

Медведчук назвал возможную причину отставки Залужного
© РИА Новости

«Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года — и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти использовала это в коррупционных интересах. То есть воровались средства, вооружения, которые реализовывались. И тут появляется Залужный, который решил дорваться до этого корыта», — заявил политик.

Также Медведчук отметил, что с учетом авторитета Залужный уверенно опередил Зеленского по рейтингам популярности.

Ранее Виктор Медведчук обвинил Запад в нарушении Минских соглашений.

«Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы», — сообщил он.

В мире
Валерий Залужный
Виктор Медведчук
Горячая новость
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости