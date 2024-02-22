Зеленский ушел от ответа на вопрос об Авдеевке

Владимир Зеленский дал интервью ведущему Fox News Брету Байеру, ответив на вопросы о заблокированной в Конгрессе США помощи Украине и потере Авдеевки украинскими войсками. «Ура.ру» рассказало, что во время беседы Зеленский попытался уйти от ответа на вопрос о значении Авдеевки.

Байер назвал получение контроля над Авдеевкой одним из важнейших достижений России и спросил Зеленского, означает ли это «серьезный поворот» в конфликте.

Зеленский в ответ заявил, что Авдеевка - «лишь один город». В то же время он отметил, что последний год был сложным для ВСУ, «особенно под конец».

«Но то, что Украина сделала - это хорошая работа», - заявил Зеленский.

Корреспондент CNN Ник Пэтон Уолш ранее назвал потерю Авдеевки украинскими войсками «поворотным моментом». По его мнению, предупреждения, что Украина потерпит неудачу, если Конгресс США продолжит блокировать 60-миллиардную помощь Киеву, «теперь превратились в горькую и жестокую реальность».