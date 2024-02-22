Литва запретит высадку россиян из следующих в Калининград поездов

Правительство Литвы одобрило запрет на посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска «Кяна» (граница с Белоруссией) и «Кибартай» (граница с Калининградской областью). Об этом сообщается на сайте правительства.

Постановление вступит в силу 1 марта 2024 года. Литовское правительство приняло такие меры по предложению Комиссии национальной безопасности.

Из запрета на посадку и высадку будут исключения, решения о них примет Государственная пограничная служба.

РБК отмечает, что в Кяне, деревне у границы с Белоруссией, находится железнодорожная станция, где делают технические остановки поезда, идущие в Калининград и из него. Некоторые россияне с документами, разрешающими проживание в ЕС, пользовались возможностью выйти в Литве. РБК также назвало этот маршрут одним из последних сухопутных маршрутов из ЕС в Россию.

Кроме того, правительство Литвы запретило перемещение товаров, транспорта и людей через литовско-белорусскую границу на двух пунктах пропуска - «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

«Предложение о закрытии еще двух пограничных переходов является своевременным и необходимым. Соседние государства имеют по одному действующему пограничному пункту пропуска, а в Литве - четыре. В результате на 50 процентов увеличился поток товаров, транспорта и людей через литовско-белорусские пограничные пункты», - заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

Глава МВД Литвы подчеркнула, что для контроля потоков, предотвращения контрабанды, соблюдения международных санкций и снижения рисков для безопасности дорожного движения требуются большие ресурсы.

«Это решение также было обусловлено рисками, связанными с усилением деятельности белорусских спецслужб и служб безопасности против Литвы и наших граждан», - заключила Билотайте.

Также Литва решила на 50 процентов сократить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским компаниям на регулярные международные автобусные перевозки.

КПП «Сумскас» и «Тверецюс» были закрыты Литвой летом 2023 года.