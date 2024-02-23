Китай впервые за двадцать лет отправляет двух панд в зоопарк США
Китай отправляет двух гигантских панд в зоопарк Сан-Диего - впервые за два десятилетия. Представитель Альянса дикой природы Сан-Диего подтвердил CNN в среду, что зоопарк примет двух панд, заявив, что официальных сроков их прибытия нет, но выразил надежду принять их в не "столь отдаленном будущем".
Эта новость появилась всего через несколько месяцев после того, как председатель Си Цзиньпин предположил, что Китай может отправить новых панд в США, в частности в зоопарк Сан-Диего, в качестве "посланников дружбы между китайским и американским народами".
"Мы готовы продолжить наше сотрудничество с Соединенными Штатами в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев, чтобы углубить дружественные связи между нашими двумя народами", - заявил Си Цзиньпин в ноябре.
Его комментарии прозвучали вскоре после того, как Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне отправил трех панд обратно в Китай, что ознаменовало конец более чем 50-летнего содержания китайских панд в зоопарке. Таким образом, зоопарк Атланты остался единственным зоопарком США, в котором были представлены панды. Зоопарк Сан-Диего вернул в Китай двух последних панд в 2019 году, после того как срок его соглашения истек. Китай предоставляет панд в кредит более чем 20 странам в рамках программы, которую часто называют "пандовой дипломатией".
За последнее десятилетие Си Цзиньпин утвердил новые кредиты на отправку панд по всей Европе, в том числе Германии, Нидерландам, Дании и Финляндии. В 2022 году Китай отправил пару панд в Катар в рамках первого кредита ближневосточной стране. Китай признает, что плюшевых существ используют для его "основных политических и дипломатических нужд", особенно в тех местах, где он надеется получить больше влияния или более тесные отношения.
"Обеспечение здоровья и безопасности гигантских панд, живущих за границей, является важнейшей основой международного сотрудничества", - заявил в четверг глава Китайской ассоциации охраны дикой природы государственному информационному агентству Синьхуа.
"Панда-дипломатия" Пекина с Вашингтоном началась в далеком 1972 году, но количество кредитов США в последние годы сократилось в связи с ухудшением американо-китайских отношений. Ноябрьское заявление Си было воспринято как жест, направленный на ослабление напряженных отношений между двумя державами. Оно было сделано через несколько часов после того, как китайский лидер провел обширные переговоры с президентом США Джо Байденом. Другие зоопарки США надеются, что панды вернутся в большем количестве. Смитсоновский национальный зоопарк заявил в ноябре, что подал заявку на получение большего количества трогательных животных.