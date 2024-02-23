Китай впервые за двадцать лет отправляет двух панд в зоопарк США

Китай отправляет двух гигантских панд в зоопарк Сан-Диего - впервые за два десятилетия. Представитель Альянса дикой природы Сан-Диего подтвердил CNN в среду, что зоопарк примет двух панд, заявив, что официальных сроков их прибытия нет, но выразил надежду принять их в не "столь отдаленном будущем".

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Эта новость появилась всего через несколько месяцев после того, как председатель Си Цзиньпин предположил, что Китай может отправить новых панд в США, в частности в зоопарк Сан-Диего, в качестве "посланников дружбы между китайским и американским народами".

"Мы готовы продолжить наше сотрудничество с Соединенными Штатами в области сохранения панд и сделать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев, чтобы углубить дружественные связи между нашими двумя народами", - заявил Си Цзиньпин в ноябре.

Его комментарии прозвучали вскоре после того, как Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне отправил трех панд обратно в Китай, что ознаменовало конец более чем 50-летнего содержания китайских панд в зоопарке. Таким образом, зоопарк Атланты остался единственным зоопарком США, в котором были представлены панды. Зоопарк Сан-Диего вернул в Китай двух последних панд в 2019 году, после того как срок его соглашения истек. Китай предоставляет панд в кредит более чем 20 странам в рамках программы, которую часто называют "пандовой дипломатией".

За последнее десятилетие Си Цзиньпин утвердил новые кредиты на отправку панд по всей Европе, в том числе Германии, Нидерландам, Дании и Финляндии. В 2022 году Китай отправил пару панд в Катар в рамках первого кредита ближневосточной стране. Китай признает, что плюшевых существ используют для его "основных политических и дипломатических нужд", особенно в тех местах, где он надеется получить больше влияния или более тесные отношения.

"Обеспечение здоровья и безопасности гигантских панд, живущих за границей, является важнейшей основой международного сотрудничества", - заявил в четверг глава Китайской ассоциации охраны дикой природы государственному информационному агентству Синьхуа.