В офисе Зеленского пожаловались на польских фермеров, устроивших забастовку
Фермеры Польши протестуют для того, чтобы унизить украинцев, несмотря на то, что Украина в настоящее время находится в тяжелом положении, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — заявил он.
Так политик отреагировал желание фермеров, по его мнению, навредить гражданам Украины. Подоляк указал, что при этом фермеры понимают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».
Польские фермеры устроили очередной протест на пунктах пропуска на границе с Украиной. Они перекрыли дорогу из-за ввоза украинского зерна.
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