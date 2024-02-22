В офисе Зеленского пожаловались на польских фермеров, устроивших забастовку

Фермеры Польши протестуют для того, чтобы унизить украинцев, несмотря на то, что Украина в настоящее время находится в тяжелом положении, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

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«А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев», — заявил он.

Так политик отреагировал желание фермеров, по его мнению, навредить гражданам Украины. Подоляк указал, что при этом фермеры понимают, что «Украина находится в крайне тяжелом положении».