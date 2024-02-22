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В Германии предложили устроить 48-часовое перемирие на Украине

Немецкий политик от партии «Левые» Грегор Гизи предложил Западу организовать 48-часовое перемирие на Украине. С такой инициативой он выступил во время ток-шоу, организованного изданием Spiegel.

В Германии предложили устроить 48-часовое перемирие на Украине
© ТАСС

Депутат из ФРГ предложил прекратить поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 48 часов в обмен на перемирие.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — призвал он.

По мнению политика, если Москва не согласится принять это предложение, то военные поставки Киеву следует продолжить. Если Россия даст положительный ответ и стороны придут к прекращению огня, это станет дорогой к мирным переговорам.

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