В Германии предложили устроить 48-часовое перемирие на Украине

Немецкий политик от партии «Левые» Грегор Гизи предложил Западу организовать 48-часовое перемирие на Украине. С такой инициативой он выступил во время ток-шоу, организованного изданием Spiegel.
Депутат из ФРГ предложил прекратить поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 48 часов в обмен на перемирие.
«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», — призвал он.
По мнению политика, если Москва не согласится принять это предложение, то военные поставки Киеву следует продолжить. Если Россия даст положительный ответ и стороны придут к прекращению огня, это станет дорогой к мирным переговорам.
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