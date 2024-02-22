Чехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России

Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на проживание в стране гражданам России и Белоруссии . Об этом заявил премьер Чешской Республики Петр Фиала.

«Правительство республики сразу после начала украинского конфликта приняло решение прекратить выдачу виз российским, а позднее и белорусским гражданам. Решение действовало до 31 марта 2024 года. По предложению МИД страны в дальнейшем не оговаривается срок действия данных мер», — пишет агентство ЧТК со ссылкой на заявление Фиалы.

Премьер отметил, что, необходимо создать условия для представителей оппозиции и студентов, чтобы они могли учиться и работать в Чехии. Заявления на получение вида на жительство, поданные россиянами или белорусами, не подлежат рассмотрению. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не являются целевой группой данного постановления.