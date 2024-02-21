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Блинкен заявил, что не видит условий для мирных переговоров между РФ и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит условий для мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Блинкен заявил, что не видит условий для мирных переговоров между РФ и Украиной
© globallookpress.com

Такое заявление Блинкен сделал во время встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По словам госсекретаря США, сегодня Белый дом не видит необходимых условий для начала мирных переговоров по конфликту на Украине. Он также добавил, что на текущий момент администрация США вообще «не видит условий для дипломатии».

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по ситуации на Украине не имеют смысла, если речь пойдет о капитуляции Киева.

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