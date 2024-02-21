На Украине обвинили газету New York Times в российской пропаганде

«Те источники, на которые они ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. <...> Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией», — заявил он.