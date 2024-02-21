На Украине обвинили газету New York Times в российской пропаганде
Представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что американская газета New York Times занимается российской пропагандой. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Лиховой сделал в эфире украинского телеканала «Рада». По его мнению, российскую пропаганду содержит в себе статья New York Times о ситуации в Авдеевке — в тексте было указано, что во время отступления из населенного пункта до тысячи военных ВСУ могли попасть в российский плен.
«Те источники, на которые они ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. <...> Да, мы говорим, что пленные есть, но их число ни в коем случае не исчисляется сотнями. <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией», — заявил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что Авдеевка полностью перешла под контроль ВС РФ.