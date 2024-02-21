Помощник Джонсона ответил на слова Карлсона о требовании денег за интервью

Представитель бывшего премьера Британии Бориса Джонсона отвергает слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что британский политик запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции об украинском конфликте. RT на русском

Ранее Карлсон заявил, что Джонсон согласился на интервью, если ему заплатят миллион в долларах, золоте или биткоинах. При этом журналист назвал экс-премьера «ответственным за гибель сотен тысяч человек» из-за торпедирования российско-украинских мирных договоренностей в 2022 году. News.ru