Турецкое издание dikGAZETE Россию лидером борьбы за справедливость в мире. Отмечается, что попытка Запада изолировать страну санкциями не сработала.

«Россия сохраняет лидирующие позиции на планете в борьбе за справедливый мировой порядок, несмотря на десятилетие всевозможных попыток изолировать ее политически, экономически», — говорится в материале.

Газета пишет, что Россию невозможно изолировать в силу географических масштабов, поскольку она расположена на двух континентах. Москва имеет дипломатические связи со 191 страной мира, причем с большинством из них поддерживает дружественные отношения, считают авторы статьи.