В Минске уличили НАТО в подготовке к наступлению на Союзное государство

Во время новых учений «Защитник-2024» страны НАТО будут репетировать проведение наступательной операции в направлении территории Союзного государства. В подготовке к агрессии силы альянса уличил помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает ТАСС.

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«Отрабатываемые в ходе учения "Защитник-2024" задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности Объединенных вооруженных сил НАТО (...) создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях», — заявил сотрудник Минобороны.

Он добавил, что заявление властей стран-участниц альянса о якобы неизбежности потенциальной агрессии России против Европы служат целям оправдания повышения собственных военных расходов и подготовки к наступлению на суверенные территории Москвы и Минска.