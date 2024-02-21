Защита объяснила необходимость ботокса для Саакашвили за госсредства

Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили делал инъекции ботокса за госсредства, так как это было необходимо для его здоровья, заявил свидетель защиты на судебном процессе о растрате бюджета, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Ботокс был нужен Саакашвили для здоровья», – заявил бывший начальник специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия, который назвал преследования в адрес экс-президента «политизированными».

Так он ответил на вопрос судьи о тратах Саакашвили на омолаживающие процедуры и на обучение детей за счет государства.

По его словам, существовало специальное распоряжение на ботокс, как и на оплату обучения детей бывшего президента, уже отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и превышение служебных полномочий.

Против Саакашвили суд рассматривает еще три дела, включая обвинения в растрате на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов по курсу того времени). Если это будет доказано, то Саакашвили грозит по этому обвинению от семи до 11 лет лишения свободы.