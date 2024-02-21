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Глава Минобороны: Польша должна перейти в «состояние непосредственной угрозы»

Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше необходимо перейти в своей оборонной политике в «состояние непосредственной угрозы». RT на русском

«Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы, то есть ускорение производства и расширение возможностей производства», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о необходимости перевести экономику республики на «военные рельсы». Газета.Ru

По его словам, «режим вооружений во всей Европе должен быть переключен на производство боеприпасов, на производство комплектующих и производство, которое может быть в данный момент чем-то полезно». Клопс.Ru

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