Глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польше необходимо перейти в своей оборонной политике в «состояние непосредственной угрозы». RT на русском

«Мы должны переориентироваться на, я бы сказал, состояние непосредственной угрозы, то есть ускорение производства и расширение возможностей производства», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о необходимости перевести экономику республики на «военные рельсы». Газета.Ru