В Киргизии захотели отказаться от изучения русского языка

Учащихся школ Киргизии с начальных классов нужно обучать на государственном языке, а не русском, заявил спикер парламента республики Нурланбек Шакиев. По его словам, которые приводит «Sputnik-Кыргызстан», нужно отказаться от идеи о поэтапном внедрении преподавания на киргизском, поскольку оно не дало никаких результатов.

Обучать [киргизскому] языку надо в начальных классах, детсадах... Что это за отношение к государственному языку? Если мы хотим усилить позиции киргизского языка, надо начать с начальной школы, — заявил депутат.

Споры вокруг государственного языка в Киргизии обострились год назад, когда был принят закон, повышающий статус киргизского языка. Согласно документу, все делопроизводство в стране необходимо вести на государственном языке, в том числе и в частных компаниях. Это значит, что киргизским языком должны владеть политики, чиновники и другие сотрудники бюджетных сфер, а также бизнесмены.