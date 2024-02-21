Стало известно, сколько денег потеряла Германия из-за конфликта на Украине
Из-за украинского конфликта Германия потеряла более €200 млрд. С таким заявлением выступил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер, передает Rheinische Post.
По словам специалиста, в частности, высокие затраты на электроэнергию из-за кризиса на Украине повлекли за собой снижение темпов экономического роста в ФРГ на 2,5 процентных пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на столько же в 2023-м.
О существенных последствиях украинского конфликта для ФРГ сообщил ранее канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, государство не было готово к такому эффекту.
Однако Шольц подчеркнул, что благодаря оперативным действиям немецкого правительства ситуация была урегулирована. Он отметил, что страна смогла быстро построить терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что слабая экономика Германии тянет на дно страны Восточной Европы.