На территории ОАЭ создадут «Российский университет»

В Объединенных Арабских Эмиратах появится «Российский университет». Как сообщает РИА Новости, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что образовательное учреждение будет одним из драйверов научно-образовательного сотрудничества между странами.

© Unsplash

Во время проведения турнира «Игры будущего» в Казани Чернышенко провел рабочую встречу с министром образования ОАЭ, председателем главного управления спорта эмиратов Ахмедом Аль-Фаласи. Они обсудили совместные проекты в области науки, высшего образования, спорта, а также затронули вопрос создания «Российского университета». По словам зампреда правительства, инициатива получила поддержку на самом высоком уровне.

«Мы готовы начать подготовку кадров уже в следующем году на базе существующих университетов в ОАЭ, и в качестве следующего шага предлагаю обсудить технические параметры, площадку, учебные программы и другие критерии создаваемого университета», — заявил Чернышенко.