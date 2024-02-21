Литва предложила расторгнуть торговые договоры с Россией и Белоруссией

Министерство иностранных дел Литвы предлагает расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этой инициативе сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики. Газета.Ru
"С учетом продолжающейся военной агрессии России и Белоруссии против Украины сотрудничество с этими странами практически приостановлено, договор следует денонсировать", - говорится в сообщении. ТАСС
Отмечается, что представленные к разрыву договоренности Литвы с Россией и Белоруссией действуют с 1993 и 1994 года соответственно. Lenta.ru