Литва предложила расторгнуть торговые договоры с Россией и Белоруссией

Министерство иностранных дел Литвы предлагает расторгнуть договоры с Россией и Белоруссией о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этой инициативе сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства балтийской республики. Газета.Ru

"С учетом продолжающейся военной агрессии России и Белоруссии против Украины сотрудничество с этими странами практически приостановлено, договор следует денонсировать", - говорится в сообщении. ТАСС