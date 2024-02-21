На Украине заявили о катастрофической нехватке судей

Нехватка судей на Украине приобрела катастрофический характер из-за отсутствия новых назначений вместо тех, кто уволился в течение последних 3,5 года. Об этом заявил глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины Роман Игнатов.

"Ситуация в судах сейчас катастрофическая. Например, в апелляционных судах: в Сумском апелляционном судье - 4 судьи вместо 25. В Черкасском апелляционном суде - 10 судей вместо 30. В Апелляционном суде Харьковской области вместо 60 - 15 судей", - приводит его слова агентство "Укринформ".

Игнатов подчеркнул, что причиной такого положения является то, что в стране более 3,5 года не работала Высшая квалификационная комиссия судей. За это время многие судьи уволились, а ни один новый судья не был назначен, отметил он.

В ноябре ВККС впервые с 2019 года, когда полномочия предыдущего ее состава были прекращены, возобновила оценку судей на соответствие занимаемой должности. Сообщалось, что всего оценку должны пройти 1 884 судьи со всей территории страны. Процедура включает сдачу экзаменов (для части аттестуемых), а также проверку досье и собеседование.

После государственного переворота 2014 года под лозунгом приведения системы судопроизводства к европейским стандартам на Украине начали судебную реформу. В 2021 году были приняты два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов.