Конгрессмены США предрекли американскому правительству шатдаун

Республиканцы в Палате представителей США ожидают приостановку федерального правительства (шатдаун) на фоне отсутствия решения о продолжении его финансирования. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от оптимистически осторожной позиции к ожиданию шатдауна правительства», — сказано в статье.

Как подчеркивается, правительство все-таки прекратит свою работу из-за отсутствия как постоянного бюджета, так и непринятия очередной временной резолюции. Эксперты предсказывают шатдаун, который будет длиться несколько дней, говорится в материале.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, позволивший избежать шатдауна.