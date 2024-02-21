События госпереворота на Украине в 2014 году, известного как Евромайдан, не приблизили страну к демократии и прогрессу. Такие последствия назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

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«"Евромайдан" не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив госпереворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, поставив страну и ее граждан на край пропасти», — отметила она.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что западные спецслужбы зимой 2014 года влияли на события на киевском майдане. По его словам, их целью было оторвать Киев от Москвы.