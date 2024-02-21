Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, обвиненный в даче ложной информации о сделках Байденов на Украине, после ареста сообщил следователям, что сотрудники российской разведки были причастны к передаче ему информации о Хантере Байдене. Об этом пишет CNN со ссылкой на прокуратуру, которая в новом судебном документе утверждает, что информация была ложной.

Прокуроры также заявили, что Смирнов "активно распространяет новую ложь, которая может повлиять на выборы в США". Бывший информатор утверждает, что якобы имел "обширные и недавние" контакты с российскими шпионами, включая людей, которые, по его словам, были "высокопоставленными офицерами разведки или командовали российскими агентами за рубежом".

Команда специального прокурора Дэвида Вайса заявила, что Смирнов поддерживает эти связи и российская разведка причастна к компромату на сына президента Джо Байдена Хантера. Но они сочли эту информацию ложной. Смирнову предъявлено обвинение в обмане ФБР и создании фальшивых записей.