Медведчук заявил о потере Украиной государственности

«Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно», — поделился политик в ответ на лишение его гражданства республики и депутатского мандата, а также открытия против него уголовных дел.