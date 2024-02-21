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Медведчук заявил о потере государственности Украиной

Действия киевской власти в последние годы ведут к тому, что Украина как государство уже практически перестала существовать. С таким заявлением выступил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», передает РИА Новости.

Медведчук заявил о потере Украиной государственности
© ТАСС

«Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно», — поделился политик в ответ на лишение его гражданства республики и депутатского мандата, а также открытия против него уголовных дел.

По словам Медведчука, Киев «с независимостью и суверенитетом покончил в 2014 году», когда начались гонения и репрессии против населения.

«Более 25 тысяч уголовных дел было возбуждено только за инакомыслие. С социальным вопросом было покончено тогда, когда обрушилась экономика», — напомнил Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук предрек год катастрофы Зеленского на Украине. Он отметил, что для украинского народа это будет победой, так как власть давно отвернулась от людей и предала их.

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