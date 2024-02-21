Губернатор штата Миссури отправит бойцов нацгвардии Техасу

«С марта первый патруль из Миссури будет там. Первично отправятся 11 офицеров, они вызвались помогать добровольно. Мы ожидаем, что первичное размещение бойцов нацгвардии начнется с 10 марта», — заявил он.

В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, это стало крупнейшим числом за один месяц. Местные СМИ при этом отмечают, что все три года, пока США возглавлял Джо Байден , в стране отмечается рекордное число нелегалов.

Ситуация еще больше обострилась после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ заявил, что они сами будут контролировать границу и защищать США от проникновения мигрантов. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов заявили о своей солидарности с властями Техаса.